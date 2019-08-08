Эксперт: визит Эспера в Монголию надо рассматривать сквозь призму сдерживания КНР

ВАШИНГТОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Активизация контактов между правительствами США и Монголии, прежде всего в сфере обороны и безопасности, связана с Китаем. Однако ждать кардинального углубления отношений Вашингтона и Улан-Батора в этой области не стоит. Такое мнение выразили в среду в беседах с корреспондентом ТАСС бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО, экс-посол США в России Александр Вершбоу и директор программы внешнеполитических исследований вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

Отвечая на просьбу пояснить, следует ли усматривать нечто большее в нынешней серии контактов высшего и высокого уровня между Монголией и США, Вершбоу прежде всего предупредил, что никакими "особыми откровениями" на этот счет он не располагает. "Соединенные Штаты стремятся развивать партнерство с Монголией со времени окончания холодной войны, а Монголия при поощрении США развивает сотрудничество с НАТО", - сказал Вершбоу, который был первым замгенсека Североатлантического альянса в 2012-2016 годах.

Монгольский президент Халтмаагийн Баттулга и его американский коллега Дональд Трамп провели 31 июля переговоры в Белом доме. Министр обороны США Марк Эспер находится в настоящее время с визитом в Монголии. Между тем предыдущая поездка главы Пентагона в эту страну состоялась более пяти лет назад - в апреле 2014 года. Главой американского военного ведомства тогда был Чак Хейгел.

Кроме того, 30 июня Улан-Батор посетил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Впрочем, по единодушному мнению американских аналитиков, Болтона практически сослали в Монголию, чтобы не включать в состав делегации Трампа, который как раз в это время встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями. Пхеньян неоднократно критиковал Болтона, обвиняя его в создании препятствий процессу денуклеаризации Корейского полуострова.

Вершбоу предположил, что все эти американо-монгольские контакты следует рассматривать сквозь призму усилий Вашингтона, направленных на сдерживание Китая. "В текущем контексте это можно рассматривать как усилия, нацеленные на то, чтобы противодействовать влиянию Китая в Северо-Восточной Азии", - заявил эксперт, который в 2001-2005 годах был послом США в России, а в 2005-2008 годах - в Республике Корея. Вершбоу также работал в прошлом на руководящих должностях в Госдепартаменте и Пентагоне.

Возможность принципиальных изменений

В свою очередь О'Хэнлон согласился с тем, что речь идет о "крупной активности" в американо-монгольских отношениях. Однако он отверг возможность выхода двух стран на какой-то принципиально новый уровень взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

"Сложно представить себе [какое-либо] новое обязательство США перед Монголией в области безопасности или [выход двух сторон на] кардинально более глубокие отношения. Возможно, Соединенные Штаты решили, что сравнительно беззащитная и маленькая Монголия является хорошим местом для того, чтобы читать подлинные намерения Китая по мере роста его мощи, касающиеся мира в целом. Это одна из гипотез. Но, думаю, вы справедливо замечаете: что-то, кажется, происходит [в отношениях США и Монголии]", - отметил специалист.

"Страны-единомышленницы"

Со своей стороны Эспер в канун прибытия в Улан-Батор подтвердил в беседе с сопровождающими его в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) журналистами, что США хотят выстраивать отношения с Монголией в военной сфере "на более высоком уровне".

"Местоположение Монголии, ее заинтересованность в расширении масштабов работы с нами, ее политика "третьего соседа" - все это является причиной, по которой я хочу ехать туда и вести взаимодействие. Речь идет, повторюсь, о продолжении строительства отношений с ключевыми странами в регионах Индийского и Тихого океанов <...> В рамках каждой поездки [туда] я хочу делать больше [на данном направлении], идет ли речь о Монголии сейчас, Вьетнаме в будущем, Индонезии, других государствах, которые, с моей точки зрения, являются ключом нашего взаимодействия со странами-единомышленницами, верящими в свободные и открытые регионы Индийского и Тихого океанов, а также разделяющими наши ценности, верящими в уважение суверенитета друг друга", - подчеркнул руководитель военного ведомства США.

Представитель Пентагона высокого ранга заявил американской прессе в преддверии поездки Эспера в АТР, что переговоры министра в Улан-Баторе будут концентрироваться на вопросах двусторонних отношений и совместной военной подготовки. В связи с этим упомянутый представитель Минобороны США утверждал, что Вашингтон видит в Улан-Баторе ровню, а также чрезвычайно высоко ценит отправку Монголией своих военнослужащих в Афганистан и предоставление американцам возможности вести подготовку своих воинских подразделений на ее территории в условиях низких температур.

Он отказался пояснить, необходимо ли ждать объявлений о достижении США и Монголией каких бы то ни было новых договоренностей в военной сфере в ходе визита Эспера.

"Я действительно полагаю, особенно с учетом того, каким нам видится стратегический ландшафт, что они [Монголия] являются важными, и мы будем к ним соответствующим образом относиться", - добавил этот чиновник.

Визит российской делегации

Монгольское информационное агентство МОНЦАМЭ передало ранее, что в четверг в Улан-Баторе будет находиться с визитом не только Эспер, но и заместитель министра обороны России Александр Фомин.

В Пентагоне оставили без ответа вопросы корреспондента ТАСС о том, возможны ли контакты американской делегации с российской в ходе пребывания в монгольской столице.