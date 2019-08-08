Сторонники экс-президента Киргизии считают, что Атамбаева вновь попытаются захватить

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Собравшиеся в селе Кой-Таш Чуйской области Киргизии сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева полагают, что власти продолжат предпринимать попытки силового захвата бывшего главы государства. Об этом заявил в четверг член политсовета созданной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизстана (СДПК) Фарид Ниязов.

"Сторонники не верят, что президент и его окружение оставят мысль силового захвата Атамбаева", - сказал он. По его словам, до сих пор власти не выполнили ни одного требования сторонников экс-президента. "Силовики продолжают находиться в полной боевой готовности за воротами дома экс-президента. Сторонники требовали устойчивой связи, однако и этого не было сделано", - отметил Ниязов.

В связи с этим сторонники Атамбаева продолжают удерживать шесть бойцов спецназа, захваченных во время ночного штурма резиденции экс-президента. "Они [спецназ] пришли с оружием и начали стрелять, в том числе боевыми пулями", - утверждал Ниязов. Политсовет СДПК тем не менее просил сторонников экс-президента отпустить спецназовцев.

В штабе бывшего главы государства также заявили, что сторонники Атамбаева продолжают удерживать шесть бойцов спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"Бойцы спецназа продолжают оставаться в доме экс-президента. Их жизни ничего не угрожает", - заявил представитель штаба. По его словам, удерживаемым военнослужащим оказывается "необходимая медицинская помощь". Как утверждает собеседник, к дому Атамбаева в селе Кой-Таш продолжают прибывать сторонники экс-президента "со всех регионов" республики, которые "настроены очень решительно".

Между тем, как сообщали ранее в ГКНБ Киргизии, бойцы спецназа во время захвата "применяли только резиновые пули", а со стороны дома Атамбаева использовалось "огнестрельное оружие".

По приблизительным подсчетам, в настоящее время возле резиденции бывшего президента насчитывается от 2 до 4 тыс. человек.