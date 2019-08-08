Количество пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии выросло до 52

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Число получивших травмы и ранения в ходе столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками силовых и правоохранительных структур увеличилось до 52 человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в министерстве здравоохранения республики.

"Количество обратившихся за медицинской помощью составило 52, 20 из них госпитализированы. Еще 11 человек проходят курс лечения в медицинских заведениях силовых структур", - отметил представитель министерства.

В среду спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в селе Кой-Таш Чуйской области предпринял попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили, обезвредили спецназовцев и захватили шесть бойцов. После этого в районе села Кой-Таш начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающих Атамбаева гражданами.

В связи с обострением обстановки президент республики Сооронбай Жээнбеков проводит в Бишкеке внеочередное заседание Совета безопасности Киргизии.