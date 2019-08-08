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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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Экс-президент Киргизии признался, что стрелял по спецназовцам во время штурма

При этом Алмазбек Атамбаев заверил, что "старался не попадать" в людей
Во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева AP Photo/Vladimir Voronin
Описание
Во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
© AP Photo/Vladimir Voronin

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. Об этом он заявил в четверг журналистам.

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"У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения", - сказал он. Однако при этом Атамбаев заверил, что он "старался не попадать" в людей. По его словам, он также готов содействовать освобождению задержанных его сторонниками во время штурма бойцов спецподразделения "Альфа", которые сейчас находятся под охраной в доме экс-президента.

7 августа спецназ Киргизии начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамабаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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