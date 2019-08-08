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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

Премьер Белоруссии примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС в Киргизии

Заседание запланировано на 9 августа в Чолпон-Ате

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас примет участие в заседании Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 9 августа в Киргизии, белорусская делегация вылетает в четверг. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в пресс-службе правительства.

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"Белорусская делегация во главе с премьер-министром Сергеем Румасом сегодня вылетает в Киргизию и планирует принять участие во всех мероприятиях в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, которое должно состояться 9 августа. В делегации представители ряда белорусских министерств и ведомств", - проинформировали в пресс-службе.

Заседание совета глав правительств стран Евразийского экономического союза запланировано на пятницу в Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека. Пресс-служба кабмина Киргизии сообщала, что спецоперация в доме экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева не повлияет на проведение межправсовета ЕАЭС.

7 августа спецназ Киргизии начал операцию по задержанию Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамабаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

Теги
БелоруссияКиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЖээнбеков, Сооронбай ШариповичРумас, Сергей НиколаевичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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