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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

Минздрав Киргизии: помощь пострадавшим в ходе спецоперации оказывается в полном объеме

В ведомстве заверили, что пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Все пострадавшие в ходе спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обеспечены необходимыми медикаментами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Киргизии со ссылкой на Минздрав республики.

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"Пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме, они обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в четверг вице-премьер Киргизии Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев навестили граждан, пострадавших во время спецоперации в селе Кой-Таш. Омурбекова поручила оказать пострадавшим "квалифицированную медицинскую помощь и обеспечить необходимыми медикаментами".

7 августа спецназ Киргизии начал операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамабаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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