Первые лица Грузии почтили память погибших в августовском конфликте 2008 года

ТБИЛИСИ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе в четверг посетили братское кладбище Мухатгверди на окраине Тбилиси и возложили цветы к могилам солдат, погибших во время августовских событий 2008 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.

"Сегодняшний день является большой болью для нас, неизлечимой раной. Я преклоняюсь перед памятью наших героев", - сказал Бахтадзе.

Память погибших солдат также почтили глава МИД, министр обороны, глава Минздрава, министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства и другие члены грузинского правительства.

С ночи на четверг по распоряжению премьер-министра в связи с 11-й годовщиной августовских событий приспущены флаги над зданием администрации правительства, президентским дворцом, парламентом и прочими административными зданиями.

По данным грузинской стороны, в результате вооруженного конфликта в 2008 году погибли 407 человек, 169 из которых были военнослужащими, 14 - сотрудниками МВД, а 224 - гражданские лица. Пострадали и получили ранения более 1,7 тыс. человек.

После вооруженного конфликта в августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии. РФ признала их независимость и неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит.