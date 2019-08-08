Эрдоган подтвердил, что Турция не собирается признавать присоединение Крыма к России

ТАСС, 8 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил неизменность позиции его страны относительно признания Крыма российской территорией. Об этом он заявил в среду вечером в Анкаре на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Турция не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма. Крымские татары - наши братья, и они являются важной составляющей гуманитарных и исторических связей между Турцией и Украиной", - указал Эрдоган. Он добавил, что для Анкары "останутся в приоритете защита прав и свобод крымских татар и гарантирование им их национальной идентичности и присутствия на исторической родине, в Крыму".

Турецкий лидер добавил, что "желает скорейшего завершения конфликта в Донбассе". Он выразил уверенность в том, что "конфликт удастся решить в рамках международного законодательства и на принципах территориальной целостности Украины". В этом контексте, по словам Эрдогана, Анкара "полностью поддерживает миссию ОБСЕ и минский процесс".

1 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.