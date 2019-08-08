Премьер-министр Белоруссии вылетел в Киргизию для участия в заседании Межправсовета ЕАЭС

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Белорусская делегация во главе с премьер-министром республики Сергеем Румасом направилась в Киргизию для участия в заседании Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 9 августа. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе белорусского правительства.

"Белорусская делегация вылетала в Киргизию, где состоятся мероприятия по линии ЕАЭС. Премьер-министра сопровождают представители ряда белорусских министерств и ведомств", - проинформировали в пресс-службе.

Заседание совета глав правительств стран Евразийского экономического союза запланировано на пятницу в городе Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека. Пресс-служба кабмина Киргизии сообщала, что спецоперация в доме экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева не повлияет на проведение Межправсовета ЕАЭС.