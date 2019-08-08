Власти Сирии выступили против соглашения США и Турции по безопасной зоне

ТАСС, 8 августа. Сирия категорически отвергает любые договоренности между Соединенными Штатами и Турцией, касающиеся создания так называемой зоны безопасности на сирийской территории. Об этом говорится в распространенном в четверг агентством SANA заявлении МИД республики.

"Дамаск рассматривает американо-турецкое соглашение как посягательство на национальный суверенитет и откровенное нарушение международных норм и Устава ООН, - подчеркивается в документе. - Это соглашение свидетельствует, что США и Турция являются соучастниками агрессии против Сирии".

В среду военные делегации Турции и США договорились на переговорах в Анкаре открыть центр проведения совместных операций для реализации мер по созданию на севере Сирии буферной зоны. Стороны условились "в срочном порядке принять приоритетные меры для решения проблем безопасности, беспокоящих Турцию".

Территория Сирии к востоку от Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны. Их поддерживают США, но эти отряды признаны террористическими в Турции. Анкара заявляет, что такое положение дел угрожает безопасности Турции.