В Израиле направили дополнительные силы на Западный берег Иордана после убийства солдата

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля направляет дополнительные пехотные подразделения на Западный берег реки Иордан после убийства военнослужащего. Об этом проинформировала в четверг армейская пресс-служба.

"После оценки ситуации было принято решение направить дополнительные пехотные подразделения на Западный берег реки Иордан", - говорится в распространенном военными сообщении. "Военнослужащие Армии обороны Израиля при поддержке Службы общей безопасности (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) и полиции находятся на месте и продолжают поиски [нападавшего]", - добавили в пресс-службе.

Военные проинформировали, что "тело 19-летнего солдата Двира Сорека было найдено рано утром в четверг с ножевыми ранениями". "Это был теракт, совершенный в непосредственной близости от [еврейского] поселения к северу от Хеврона (крупный город на Западном берегу реки Иордан - прим. ТАСС)", - указали в армии.

Ранее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал терактом с использованием холодного оружия убийство военнослужащего на Западном берегу.