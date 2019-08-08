Премьер Армении вылетит в Киргизию для участия в заседании Межправсовета ЕАЭС

ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не изменил своих планов в связи со спецоперацией по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и в четверг вечером вылетит в эту страну для участия в очередном заседании Межправительственного совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы армянского кабмина Владимир Карапетян.

"На данный момент планы премьера Пашиняна не изменились, и он вечером вылетит в Киргизию", - подчеркнул Карапетян.

Ранее пресс-служба премьера сообщила, что Пашинян в рамках заседания ЕАЭС планирует встретиться с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

7 августа спецназ Киргизии начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.