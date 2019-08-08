Сторонники Атамбаева передали властям захваченных спецназовцев

"Бойцы переданы прибывшим в [село] Кой-Таш их коллегам", - сказал представитель штаба. По его словам, во время удержания в доме экс-президента всем военнослужащим спецподразделения "Альфа" была оказана медицинская помощь. "Мы рассчитывали, что за спецназом приедут утром, по крайней мере об этом мы договаривались вчера, однако власти протянули с этим процессом почти до вечера", - отметил собеседник.

Спецназ Киргизии 7 августа начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш. Экс-президента подозревают в коррупции, ранее парламент лишил его неприкосновенности. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.