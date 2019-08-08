ИСЛАМАБАД, 8 августа. /ТАСС/. Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между двумя государствами, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир. Об этом в четверг сообщил министр железнодорожного транспорта Пакистана Шейх Рашид Ахмед.

"Пока я нахожусь на посту министра железнодорожного транспорта поезд "Экспресс дружбы" (Samjhauta Express, единственный поезд, ходивший из Пакистана в Индию - прим. ТАСС) ходить больше не будет", - заявил министр. "Следующие три или четыре месяца очень важны, может произойти война, но мы этого не хотим, - добавил министр, комментируя ситуацию между Индией и Пакистаном. - Если против нас будет вестись война, то она станет последней".

"Экспресс дружбы" - единственный поезд, который ходил из Лахора в Нью-Дели через Аттари два раза в неделю. Первый маршрут поезд совершил 22 июля 1976 года.

Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью было решено отменить статью 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Позднее документ был одобрен в парламенте. Пакистан решительно осудил этот шаг.

По конституции Индии, Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.