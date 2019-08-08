Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в штабе бывшего главы государства.

"Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", - отметил представитель штаба. По его словам, находящиеся внутри резиденции сторонники Атамбаева пытаются оказать сопротивление, бросая в сотрудников спецназа камни и палки. "Это уже вторая попытка штурма за сутки", - подчеркнул собеседник.

Спецназ Киргизии 7 августа начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш. Экс-президента подозревают в коррупции, ранее парламент лишил его неприкосновенности. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

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