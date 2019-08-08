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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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Сторонники экс-президента Киргизии отменили митинг в Бишкеке

Как сообщили в штабе Алмазбека Атамбаева, такое решение принято в связи с обострением обстановки вблизи резиденции бывшего главы республики

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отменили намеченный на четверг митинг в Бишкеке и возвращаются в село Кой-Таш, где расположена резиденция бывшего главы государства. Об этом ТАСС сообщили в штабе Атамбаева.

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"Митинг в Бишкеке отменен из-за изменения ситуации, его участники возвращаются", - отметил представитель штаба. По его словам, такое решение принято в связи с обострением обстановки вблизи резиденции Атамбаева. "Здесь вновь звучат выстрелы и взрываются светошумовые гранаты, которые применяют сотрудники милиции", - заявил собеседник. По его данным, к селу Кой-Таш стянуты значительные силы правоохранительных и силовых органов.

Ранее Атамбаев объявил о начале в Бишкеке в четверг бессрочного митинга своих сторонников с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

В новость были внесены изменения (13:53 мск) - добавлены подробности.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЖээнбеков, Сооронбай ШариповичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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