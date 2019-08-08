На территории резиденции экс-президента Киргизии вспыхнул огонь

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Огонь загорелся в четверг на территории расположенной в селе Кой-Таш Чуйской области резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщили в штабе бывшего главы государства.

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"Огонь вспыхнул сразу в нескольких местах резиденции", - заявил представитель штаба. По его словам, пока неизвестно, "что конкретно загорелось".

"Ранее спецназ предпринял еще одну попытку штурма дома Атамбаева, были слышны стрельба и взрывы светошумовых гранат", - отметил собеседник. Сторонники экс-президента продолжают оказывать сопротивление атакующим резиденцию милиционерам, которая находится в 20 км от Бишкека и занимает площадь более 3 га.

Все ведущие к Кой-Ташу дороги блокированы сотрудниками силовых структур, в районе села полностью отключена сотовая связь и интернет.

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