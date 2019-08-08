Парламент Киргизии не принял постановление о введении режима чрезвычайного положения

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии не стали в четверг принимать постановление о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне ситуации вокруг попытки задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа.

"Депутаты отказались рассматривать проект постановления о введении в Кыргызстане чрезвычайного положения", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, в ходе внеочередного заседания парламентарии дали поручение кабмину "принять меры по недопущению дестабилизации в стране и пресечения незаконных действий", а также оказать помощь пострадавшим в ходе беспорядков 7 и 8 августа. Кроме того, дано указание правительству оказать помощь всем пострадавшим, в том числе семье погибшего сотрудница спецназа.

"Генпрокуратуре поручено обеспечить проведение всестороннего расследования, дать правовую оценку действиям Алмазбека Атамбаева и его сторонников", - отметил собеседник.

В Киргизии вторые сутки продолжается столкновение сторонников экс-президента Атамбаева с сотрудниками правоохранительных и силовых структур. В среду киргизский спецназ предпринял в селе Кой-Таш попытку по задержанию экс-президента, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Спецоперация в селе Кой-Таш продолжается.