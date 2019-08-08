Посол Южной Осетии в РФ: Грузия не отказывается от планов агрессии в отношении республики

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Тбилиси не отказывается от военных планов в отношении Южной Осетии, сообщил ТАСС посол республики в РФ Знаур Гассиев по случаю 11-й годовщины начала грузинской агрессии 2008 года.

"Сегодня Грузия не отказывается от планов "Чистого поля" (операция по нападению на Южную Осетию в 2008 году - прим. ТАСС). Об этом говорит и то, что на протяжении 47 раундов Женевских дискуссий [по безопасности и стабильности в Закавказье], Тбилиси категорически отказывается от подписания соглашения о неприменении силы", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Южная Осетия призывает весь цивилизованный мир, в том числе народ и власти Грузии, "осудить события 2008 года и дать правовую оценку последовательному и целенаправленному геноциду осетинского народа". "Ежегодно в этот день мы вспоминаем героизм российских солдат, осетинских ополченцев и миротворцев, погибших в результате подлого и вероломного нападения. Сегодня гарантом мира в Южной Осетии является Российская Федерация, своими решительными действиями принудившая в августе 2008 года оккупанта к миру", - сказал посол.

По его словам, ряд грузинских политиков говорят об ошибке, допущенной Михаилом Саакашвили в 2008 году. "При этом наш народ до сих пор не услышал слов покаяния за преступления руководства Грузии против мирного осетинского народа. Мы мирный народ и готовы восстановить добрососедские отношения с южным соседом", - подчеркнул Гассиев.

Дипломат напомнил, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов абсолютно однозначно "определил условия мира и добрососедства - признание геноцида осетинского народа и государственности Республики Южная Осетия, которая является состоявшейся в соответствии со всеми принципами международного права".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.