Разорванный рай. Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Лидер индийского национально-освободительного движения Махатма Ганди когда-то восхищался кашмирцами и приводил их в пример. "Посмотрите на Кашмир, посмотрите, как могут уживаться люди различных вер!" — писал он. Тогда, в середине 1940-х, Индия ждала своей независимости, но на фоне приближающейся свободы пестрый индийский котел, в котором большинство составляли индусы, но жили также мусульмане, сикхи, парсы, христиане, буддисты, вот-вот был готов взорваться. Более 600 княжеств и три президентства, входившие в Британскую Индию, ждали, что же будет с уходом колонизаторов, которые правили страной порядка двух столетий. По плану последнего английского вице-короля Индии лорда Маунтбеттена, Британская Индия должна была разделиться на два независимых доминиона — Индию и Пакистан — по религиозному принципу: Пакистан должен был стать страной с мусульманским большинством, Индия — с индусским. Неудивительно, что основной проблемой стали отношения индусов и мусульман. Распад страны обернулся чудовищной резней, узнав о грядущем разделе единой страны миллионы людей бросились в разные концы Индостана, опасаясь остаться в "неправильной части". В стране начались массовые погромы. В результате столкновений было убито по меньшей мере полмиллиона человек. На этом фоне княжество Кашмир, где жили мирно мусульмане, которых здесь было большинство, а также индусы и буддисты, казался островом спокойствия. На что и указывал Ганди. Однако не прошло и нескольких месяцев после 15 августа 1947 года, когда Индия получила независимость, как Кашмир стал символом противостояния и ненависти. Лоскутное одеяло Если взглянуть на карту Индостана, Кашмир кажется шапкой, прикрывшей сверху всю Южную Азию. Его сердце — Кашмирская долина, которую в Индии часто называют райской долиной, — летом здесь нет такой изматывающей жары, как в других частях страны, а зимы мягкие и снежные. Знаменита долина своими яблоками и сливами, абрикосами и айвой. А еще издревле здесь спасались от жары многие знатные люди, в том числе британские офицеры. Неслучайно Кашмир сравнивали с горным цветком из четырех лепестков, выросший на макушке Индии.

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Однако Кашмир сегодня — это, скорее, лоскутное одеяло, сшитое по лекалам противостояния сразу трех государств. А кашмирская проблема остается основной проблемой, сдерживающей развитие всего южно-азиатского региона. Уходившие из Индии британцы предложили многочисленным индийским княжествам (Кашмир был одним из самых крупных) самим решать, к какой из стран присоединяться. Многие считали, что Кашмир, где большинство населения составляли мусульмане, отойдет Пакистану. Но махараджа Кашмира индус Хари Сингх решил добиваться самостоятельности. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что власть он не удержит, — местным жителям не нравились порядки, которые начал устанавливать махараджа, к тому же с пакистанской стороны стали вторгаться отряды пуштунов. Хари Сингх обратился к Индии за помощью, Нью-Дели согласился предоставить помощь в обмен на вхождение территории в Индию. Хари Сингху пришлось соглашаться. В итоге уже в октябре 1947 года здесь началась первая индо-пакистанская война. Кашмир оказался расколот на две части. Их разделяет линия контроля, определенная под эгидой ООН. С тех пор в поделенном на куски Кашмире вот уже более 70 лет нет государственной границы.

Описание Индийские войска у границ Кашмира, 1947 год © AP Photo/Max Desfor

Но на этом раздел не кончился, когда сегодня Исламабад говорит, что Индия дробит Кашмир, в этом есть доля лукавства. Ведь на части территории, занятой Пакистаном, еще в 1947 году возникло подконтрольное Исламабаду непризнанное государство Азад Кашмир (Свободный Кашмир) со столицей в Музаффарабаде. Это самое старое непризнанное государственное образование на планете. А на остальной части теперь расположена пакистанская область Гилгит-Балтистан. Кроме того, пока Дели и Исламабад спорили, КНР в 1957–1962 годах заняла два района горного Кашмира, объяснив свои действия "необходимостью восстановить историческую справедливость". На индийской части Кашмира тем временем был образован штат Джамму и Кашмир. Первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру был уверен, что придание особого статуса этому штату поможет успокоить ситуацию. В итоге в конституции Индии, вступившей в силу в 1950 году, появилась статья 370, согласно которой Джамму и Кашмир получил особую автономию: все законы, принятые центральным правительством, кроме имеющих отношение к обороне и безопасности страны, внешних связей и так далее, должны были проходить одобрение местного законодательного органа — двухпалатной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели права покупать в этом штате землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг со статусом наравне с государственным и т. п. Однако кашмирский вопрос все эти годы остается главной проблемой в отношениях Индии и Пакистана. Всего из-за этой проблемы произошли две из трех индо-пакистанских войн. Более того, Джамму и Кашмир — единственный индийский штат с мусульманским большинством — стал самым нестабильным регионом Индии. Здесь появились группировки, воюющие не только за присоединение к Пакистану, но и за полную независимость и создание исламского государства. Теракты, атаки боевиков, вылазки экстремистов стали обычным делом. Последний раздел? За эти десятилетия позиции сторон не изменились. Нью-Дели вполне обосновано говорит, что Хари Сингх подписал официальный акт о присоединении к Индии. И этот юридический документ снимает все обвинения в индийский адрес. Пакистан в свою очередь отмечает, что махараджа Кашмира не прислушался к мнению мусульманского большинства, "что недемократично", а также подписывал акт, когда в столице Кашмира Сринагаре уже стояли индийские войска, а значит, мол, под давлением. Исламабад требует проведения в штате плебисцита по вопросу, к кому присоединяться, видимо, полагая, что мусульманское большинство выберет его. В ответ Нью-Дели отмечает, что в 1951 году конституционное собрание штата Джамму и Кашмир уже ратифицировало вхождение в состав Индии, а оно было выбрано демократическим путем. А потому, мол, все вопросы должны быть сняты. Эти тезисы стороны повторяли друг другу десятилетиями, не добавляя ничего нового.

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Поэтому настоящей сенсацией в истории спорного штата обернулось 5 августа решение Индии отменить особый статус Джамму и Кашмира и статью 370 конституции. В Нью-Дели, как видно, решили покончить с кашмирским спором решительными действиями. Джамму и Кашмир не просто потерял особый статус, он вообще потерял статус штата и разделен теперь на две части: Джамму и Кашмир и историческую область Ладакх. Ладакх, который еще называют Маленьким Тибетом, — это высокогорный район, где расположено немало буддийских памятников и монастырей. Ее столица — город Лех — один из центров тибетского буддизма. Теперь Ладакх стал союзной территорией. Джамму и Кашмир тоже стал союзной территорией, но в нем останется собственный законодательный орган — ассамблея. По мнению индийских властей, такие решения упростят борьбу с терроризмом, будут способствовать экономическому развитию штата и притоку в него капитала, решению социальных проблем, в том числе возвращению семей индусов-пандитов, более 150 тыс. из которых, по разным оценкам, покинули Джамму и Кашмир в 1990-е из-за нападений исламских фундаменталистов. Ведь теперь, с отменой особого статуса, делать бизнес в новообразованной союзной территории смогут все желающие, а не только кашмирцы. Будут защищаться и права религиозных меншинств.

Описание Индийский солдат на улице Кашмира, 1996 год © AP Photo/Aijaz Rahi