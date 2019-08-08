Парубий 9 августа созывает заседание группы по подготовке первой сессии Верховной рады

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Заседание группы по подготовке первой сессии новоизбранного украинского парламента состоится 9 августа. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении пресс-службы Верховной Рады.

"Глава Рады Андрей Парубий созывает первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие депутатские группы от партий, преодолевших 5%-ный барьер на выборах. От президентской партии "Слуга народа" делегированы 17 депутатов, от "Оппозиционной платформы - за жизнь" - три депутата. По два депутата будут представлять партии "Батькивщина" и "Европейская солидарность", один - партию "Голос".

Голосование на внеочередных парламентских выборах состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). Комиссия установила итоги в 198 из 199 одномандатных округах, а также в многомандатном округе по спискам партий. ЦИК не смог подвести итоги голосования в 210-м округе в установленный законом срок из-за необходимости повторного пересчета бюллетеней.

Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" получила 124 мандата, " Оппозиционная платформа - За жизнь" займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 24 мандата, "Европейская солидарность" - 23 мандата, а партия "Голос" получит 17 мандатов. По предварительным данным, партия "Слуга народа" получит в целом 254 мандата (с учетом мажоритариев) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента.