Могерини сообщила, что ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Кашмире

ИСЛАМАБАД, 8 августа. /ТАСС/. Европейский Союз пристально следит за развитием событий в Кашмире. Об этом в четверг заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Шахом Ахмедом Куреши. Содержание беседы распространил пакистанский МИД.

Фредерика Могерини подчеркнула, что "эскалация напряженности может отрицательно отразиться как на мирном процессе в Афганистане, так и на ситуации в сфере безопасности региона". По ее словам, ЕС продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Кашмире.

"[Недавние] действия Индии (упразднение штата Джамму и Кашмир - прим. ТАСС) могут усугубить ситуацию в области защиты прав человека вдоль линии контроля и серьезно повлиять на мир и стабильность в Южной Азии", - в свою очередь заявил Куреши, призвав собеседницу вынести данный вопрос на обсуждение представителей стран-членов ЕС.

Глава МИД Пакистана при этом указал на "факт развертывания 180 тыс. индийских военных, а также приостановку предоставления услуг связи и введение комендантского часа вдоль линии контроля".

В отношениях Исламабада и Нью-Дели сохраняется напряженность из-за решения Индии упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла этот штат особым статусом.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Также Исламабад заявил о готовности понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией.