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В "Оппозиционной платформе" назвали обещанную Зеленским реформу земли преступлением

В партии уверены, что открытие рынка земли может произойти только после опроса всех граждан Украины

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что обещанная президентом Украины Владимиром Зеленским земельная реформа является преступлением. Об этом в четверг говорится в заявлении партии.

"Открывать рынок земли в нынешних условиях, когда украинская экономика находится "на дне", а люди доведены до нищеты - это преступление, - сказано в сообщении, опубликованном на сайте. - Более того, открытие рынка земли может произойти только после общенационального референдума. Это наша принципиальная позиция. Никакая власть не в праве самостоятельно принимать такие решения".

Как напомнили в партии, Зеленский сделал еще одно резонансное заявление о легализации казино, которое, по мнению оппозиции, вызывает недоумение. "Специфическое представление новой власти о путях развития экономики имеет очень мало общего с тем, что действительно нужно сделать для повышения благосостояния граждан. Распродажа земли под аккомпанемент игорных развлечений в дорогих гостиницах - явно не этого хотели украинцы, когда отправляли на свалку истории предыдущий режим", - отметили в партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" в связи с заявлениями главы украинского государства пообещала не допустить открытие рынка земли и земельную реформу без учета мнения украинцев.

Ранее 8 августа Зеленский пообещал, что в этом году будет проведена земельная реформа, которая позволит в 2020 году создать рынок земли на 40 млн га.

Узаконить оборот земли в рыночных условиях является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ в рамках новой кредитной программы stand-by говорится, что Киев и эксперты Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает введение рынка земель сельскохозяйственного назначения. По словам авторов меморандума, на Украине "стартовала информационная кампания, поясняющая преимущества проведения земельной реформы".

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