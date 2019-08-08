Премьер-министр Индии обвинил Пакистан в подстрекательстве в Кашмире

ТАСС, 8 августа. Пакистан использовал существовавшую статью об особом статусе бывшего штата Джамму и Кашмир для разжигания насилия в регионе. Об этом в четверг заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем обращении к нации.

"Статьи 370 и 35А конституции Индии использовались Пакистаном как оружие, чтобы подстрекать людей в [штате Джамму и Кашмир]", - цитирует Моди телеканал NDTV. Он также заявил, что "статья 370 лишь принесла сепаратизм, терроризм, кумовство и коррупцию на территорию бывшего штата".

В отношениях Исламабада и Индии сохраняется напряженность из-за решения Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией. 8 августа Пакистан объявил о приостановке движения железнодорожного экспресса по одному из главных маршрутов между двумя странами между, соединяющему Лахор и Нью-Дели.

До поправок в конституцию Индии этот штат обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели права покупать там землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.