Американские F-22 вылетали на сопровождение двух Ту-95 ВКС РФ близ Аляски

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Американские истребители F-22 поднимались в четверг на сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны американского штата Аляска и Канады. Об этом говорится в распространенном заявлении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Два [многоцелевых истребителя пятого поколения] F-22 и два [истребителя четвертого поколения] CF-18 при поддержке [самолета дальнего радиолокационного обнаружения] E-3 Sentry, [военных самолетов-заправщиков] Stratotanker KC-135 и Tanker C-130 NORAD 8 августа положительно идентифицировали и перехватили два бомбардировщика Ту-95 "Медведь" в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады ", - сообщается в документе.

Как отметили в NORAD, "российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве над морем Бофорта". В командовании также подчеркнули, что бомбардировщики за время полета не нарушали границу "суверенного воздушного пространства США или Канады".

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.