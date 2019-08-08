Госдеп объясняет отказ Каракаса от встречи с оппозицией страхом политических изменений

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. США считают, что решение венесуэльских властей отказаться от переговоров с оппозицией на Барбадосе, связано с боязнью политических изменений. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель Госдепартамента.

"Это очередной пример того, что, как заявил [лидер венесуэльской оппозиции] Хуан Гуайдо, [президент Венесуэлы] Николас Мадуро боится реальных политических изменений, - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать решение правительства Венесуэлы. - Пока Мадуро и связанные с ним продолжают нарушать права человека, Хуан Гуайдо и его команда привержены решению положить конец страданиям венесуэльского народа".

Санкции Вашингтона против Каракаса нацелены на "поддержание переговорного процесса, обеспечение [свержения] режима Мадуро и восстановление демократии", отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщил в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе. Причиной отказа является "опасная и грубая агрессия по отношению к Венесуэле со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа, которую поддерживает оппозиция".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.