СМИ: Зеленский отказался подписывать совместное заявление с патриархом Варфоломеем

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление с патриархом Варфоломеем, которое готовили представители патриархата вместе с украинским МИД. Об этом сообщил в четверг телеканал "Один плюс один", информируя о визите Зеленского в Анкару и Стамбул.

При этом, по его данным, заявление в основном касалось экологической тематики, поскольку Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере. Документ также не содержал политических аспектов.

Пресс-служба главы государства сообщила о встрече Зеленского и Варфоломея, но ограничилась кратким пресс-релизом, отметив слова президента о том, что он не будет вмешиваться в церковные дела, но будет защищать независимость церкви. В то же время в Константинопольском патриархате сообщили, что во время встречи Варфоломей гарантировал независимость так называемой Православной церкви Украины, получившей томос от Константинополя, но не признанной другими поместными православными церквями.