МВД Киргизии объявил, что начал розыск организаторов беспорядков

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. МВД Киргизии начало мероприятия по установлению личностей организаторов беспорядков в Бишкеке и его южных пригородах. Об этом заявила в четверг глава пресс-службы министерства Карима Аманкулова.

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"Проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов беспорядков", - заявила она. По ее словам, сотрудники милиции работают "в штатном режиме и обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан и гостей столицы".

"Обстановка в городе находится под полным контролем сотрудников милиции", - отметила руководитель пресс-службы.

В Киргизии в четверг произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных структур и сторонниками задержанного экс-президента Алмазбека Атамбаева.