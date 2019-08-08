Трамп заявил, что Макрон не вправе говорить с Ираном от имени США

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его французский коллега Эмманюэль Макрон посылает Ирану "противоречивые сигналы" и не имеет права говорить с Тегераном от имени Вашингтона. Об этом глава американской администрации написал в четверг в своем Twitter.

"У Ирана серьезные финансовые проблемы. Они отчаянно хотят поговорить с США, но им посылаются противоречивые сигналы от всех, кто претендует на то, чтобы представлять нас, в том числе от президента Франции Макрона. Я знаю, что Эмманюэль хочет как лучше, как и все остальные, но никто не говорит за США, кроме самих США. Никто не уполномочен каким-либо образом представлять нас", - подчеркнул Трамп. При этом он не пояснил, о каких именно действиях Макрона идет речь.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники сообщил, что Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани предложил ему проект по вложению в механизм INSTEX $15 млрд. Также телеканал информировал, что французский лидер пригласил иранского президента посетить в качестве почетного гостя саммит стран Группы семи, который пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа. Однако позже в администрации французского президента ТАСС опровергли информацию о приглашении.