WSJ: в США крупные банки передали членам Конгресса данные о россиянах и Трампе

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Несколько крупных банков передали законодателям в Конгрессе США документы, касающиеся американского президента Дональда Трампа и россиян, с которыми он якобы мог вести дела. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По информации от ее источников, с Конгрессом, в частности, сотрудничают Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo. Они передали членам спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей "тысячи страниц документов, касающихся россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями". В ближайшие недели финансовые институты, вероятнее всего, представят законодателям новые материалы. Имена граждан РФ, о которых идет речь, в публикации не приводятся.

По сведениям издания, "некоторые банки также передают документы, связанные с компанией Трампа Trump Organization следователям штата Нью-Йорк". Deutsche Bank, в частности, предоставил подчиненным генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс по ее требованию электронные письма, договоры займа и другие материалы, касающиеся Trump Organization, а также активов Трампа.

Запросы о предоставлении информации были направлены законодателями в эти и другие банки в апреле. В конце января текущего года представители спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США заявили, что ведут консультации с Deutsche Bank относительно получения от него информации о транзакциях, касающихся Трампа. Как отмечает The Wall Street Journal, политические оппоненты президента США рассчитывают найти сведения о каких-либо капиталовложениях россиян в бизнес Трампа, а также о незаконных сделках с участием его компаний.

В марте The New York Times сообщила, что Deutsche Bank предоставил за несколько лет Трампу кредиты на сумму свыше $2 млрд. Это произошло до избрания Трампа президентом США.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.