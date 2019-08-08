Госдепартамент в годовщину грузинской агрессии повторил позицию по Абхазии и Южной Осетии

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США в годовщину грузинской агрессии августа 2008 года в очередной раз призвал Россию "вывести войска из Грузии" и отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. С соответствующими заявлениями выступила в четверг на брифинге руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус.

Она утверждала, что Россия "оккупирует 20% грузинской территории", а также выразила обеспокоенность сообщениями о том, что "администрация в Южной Осетии начала устанавливать границу [с Грузией]".

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.