Временный президент Алжира произвел перестановки в органах судебной системы

РАБАТ, 8 августа. /ТАСС/. Временный президент Абделькадер Бенсалех назначил в четверг Фариду Беняхья на пост председателя Государственного совета Алжира. Об этом, как передает информационное агентство Algerie Press Service, сообщается в коммюнике канцелярии главы республики.

Государственный совет - судебный и консультативный орган, который регулирует административную деятельность, обеспечивает сохранение единой правовой системы на всей территории страны, следит за соблюдением законности.

Помимо этого, Бенсалех в четверг назначил новых глав судов в 35 из 48 провинций.

Кадровые изменения в судебном корпусе произведены на фоне продолжающихся с февраля массовых народных акций протеста, участники которых требуют от правительства независимой судебной системы, а также решительного преследования коррупционеров, расхитителей государственных средств и ресурсов, чиновников, злоупотребляющих должностным положением.