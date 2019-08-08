Суд в ЮАР позволил президенту страны отложить санкции в отношении министра госпредприятий

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Высокий суд в Претории в четверг признал законным решение президента ЮАР Сирила Рамапосы отложить меры дисциплинарной ответственности в отношении министра государственных предприятий Правина Гордана, введения которых требовала общественный защитник Бусисиве Мквебане. Они не будут применяться до рассмотрения в суде справедливости доклада независимого аудитора, обвинившего Гордана в нарушении конституции и превышении служебных полномочий.

Рамапоса дал возможность ключевому министру своего кабинета доказать, что, вопреки обвинениям Мквебане, в его действиях на посту главы налоговой службы в 1999-2009 годы не было признаков противоправных действий. Общественный защитник 5 июля заявила о том, что Гордан, не имея на то конституционных полномочий, создал в этом учреждении так называемый особый отдел, занимавшийся тайным наблюдением за рядом высокопоставленных политиков и государственных деятелей, включая предыдущего главу государства Джейкоба Зуму. Впоследствии Мквебане также обвинила действующего президента в защите Гордана от рекомендованных ею мер дисциплинарной ответственности, которые должны были быть предприняты в течение 30 дней.

"Все, что сказал [Рамапоса], - давайте дождемся решения суда. На мой взгляд, это рационально и разумно", - подчеркнула, вынося решение, судья Летти Молопа-Сетоса. Она также отметила, что требования аудитора привлечь министра к ответственности, не дожидаясь рассмотрения поданного им встречного иска, являются "несуразицей".

Мквебане в своем докладе против Гордана также потребовала от прокуратуры в течение 60 дней начать против него расследование. Сторонники Рамапосы в правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) считают, что она действует в интересах соперничающей фракции отстраненного от власти в феврале 2018 года Зумы, а ее обвинения против Гордана политически мотивированны. Мквебане отрицает приписываемую ей предвзятость, утверждая, что руководствуется лишь стремлением к справедливости.

В прошлом месяце общественный защитник выдвинула обвинения и против самого главы государства, который, по ее мнению, намеренно ввел в заблуждение депутатов парламента, отвечая на вопрос о происхождении денег, поступивших на связанный с ним банковский счет от замешанной в ряде коррупционных скандалов компании African Global Operations, более известной под своим предыдущим названием Bosasa. Объяснив их поначалу гонораром своему сыну Андиле, который занимается оказанием консультационных услуг, позже президент признал, что это был взнос на предвыборную кампанию, которую он вел в преддверии своего избрания новым лидером АНК на съезде правящей партии в декабре 2017 года. Рамапоса, как и Гордан, пообещал оспорить выводы Мквебане в суде.