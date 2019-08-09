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Политический кризис в Венесуэле
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Трамп обвинил Венесуэлу в невыполнении международных обязательств по борьбе с наркотиками

Глава Белого дома также постановил, что программы Вашингтона, направленные на поддержку оппозиции под руководством Хуана Гуайдо являются жизненно важными для национальных интересов Соединенных Штатов
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Andrew Harnik
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп внес Венесуэлу в список стран, власти которых не выполняют, по мнению Вашингтона, своих международных обязательств по борьбе с наркоторговлей. Об этом говорится в постановлении американского лидера, направленном госсекретарю США Майклу Помпео. Его текст был распространен в четверг пресс-службой Белого дома.

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"Я объявляю Боливию и нелегитимный режим Николаса Мадуро в Венесуэле невыполнившими самым очевидным образом за последний год своих обязательств в рамках международных соглашений по борьбе с распространением наркотиков", - говорится в документе. "Я также постановил, что <...> программы США, направленные на поддержку легитимного временного правительства Венесуэлы (оппозиции под руководством Хуана Гуайдо - прим. ТАСС), являются жизненно важными для национальных интересов Соединенных Штатов", - утверждал Трамп.

"Когда с диктатурой Мадуро, кишащей криминальными элементами, будет покончено, у Соединенных Штатов будет намного больше возможностей для работы с Венесуэлой с целью пресечь поток наркотиков, который идет из Южной Америки", - заявил также президент США.

Помимо Венесуэлы и Боливии в список "основных стран, через которые идет наркотрафик и которые являются незаконными производителями наркотиков", Трамп включил Афганистан, Багамы, Белиз, Бирму, Колумбию, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Гаити, Гондурас, Индию, Ямайку, Лаос, Мексику, Никарагуа, Пакистан, Панаму и Перу. "Наличие страны в этом списке не обязательно отражает усилия ее правительства в борьбе с наркоторговлей или степень сотрудничества с Соединенными Штатами", - отмечается при этом в тексте.

Теги
Мадуро, НиколасБоливияСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Гуайдо, Хуан
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