Трамп обвинил Венесуэлу в невыполнении международных обязательств по борьбе с наркотиками

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп внес Венесуэлу в список стран, власти которых не выполняют, по мнению Вашингтона, своих международных обязательств по борьбе с наркоторговлей. Об этом говорится в постановлении американского лидера, направленном госсекретарю США Майклу Помпео. Его текст был распространен в четверг пресс-службой Белого дома.

"Я объявляю Боливию и нелегитимный режим Николаса Мадуро в Венесуэле невыполнившими самым очевидным образом за последний год своих обязательств в рамках международных соглашений по борьбе с распространением наркотиков", - говорится в документе. "Я также постановил, что <...> программы США, направленные на поддержку легитимного временного правительства Венесуэлы (оппозиции под руководством Хуана Гуайдо - прим. ТАСС), являются жизненно важными для национальных интересов Соединенных Штатов", - утверждал Трамп.

"Когда с диктатурой Мадуро, кишащей криминальными элементами, будет покончено, у Соединенных Штатов будет намного больше возможностей для работы с Венесуэлой с целью пресечь поток наркотиков, который идет из Южной Америки", - заявил также президент США.

Помимо Венесуэлы и Боливии в список "основных стран, через которые идет наркотрафик и которые являются незаконными производителями наркотиков", Трамп включил Афганистан, Багамы, Белиз, Бирму, Колумбию, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Гаити, Гондурас, Индию, Ямайку, Лаос, Мексику, Никарагуа, Пакистан, Панаму и Перу. "Наличие страны в этом списке не обязательно отражает усилия ее правительства в борьбе с наркоторговлей или степень сотрудничества с Соединенными Штатами", - отмечается при этом в тексте.