Лидер оппозиции Венесуэлы обвинил Мадуро в препятствовании переговорам

КАРАКАС, 9 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в четверг обвинил власти в препятствовании разрешению внутриполитического кризиса. Днем ранее президент страны Николас Мадуро отказался от участия в очередном раунде переговоров с оппозицией, который планировалось провести на Барбадосе.

"Вчера [власти Венесуэлы] вновь продемонстрировали всему миру, что они сами являются главным препятствием на пути к решению кризиса", - полагает Гуайдо, фрагменты выступления которого разместила на своем сайте радиостанция Union Radio. Такой шаг главы государства "свидетельствует об отсутствии в правящих кругах единства по вопросу передачи власти" оппозиции, считает Гуайдо. По его мнению, Мадуро отстаивает личные интересы, пытаясь шантажировать международное сообщество во избежание санкций.

"Необходимо без малейших колебаний усилить давление на [Каракас] на всех переговорных площадках", - утверждает лидер оппозиции.

В среду власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров на Барбадосе, сославшись на "опасную и грубую агрессию по отношению к Венесуэле со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа", которую поддерживает оппозиция Боливарианской Республики. При этом днем ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявлял, что новые американские санкции "не заставят [представителей Каракаса] покинуть стол переговоров".

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Тогда Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.