Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа", - заявил он. По его словам, судебное решение было вынесено в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, куда был приглашен судья Первомайского района столицы страны. "Судья вынес решение арестовать Атамбаева на время проведения следственных мероприятий", - отметил Слесарев.

По его оценке, при задержании экс-президента были нарушен ряд процессуальных норм. "Никаких документов о задержании подзащитному предъявлено не было, ему вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения", - подчеркнул адвокат.

Атамбаев был задержан в четверг в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Она началась в среду, когда спецназ ГКНБ предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 98 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

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