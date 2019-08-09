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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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Во время беспорядков в Бишкеке задержаны 40 сторонников экс-президента Киргизии

По данным ГУВД киргизской столицы, беспорядки пытались организовать около 1,5 тыс. человек
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© Снимок с видео/Кaktus.media/ТАСС

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Во время беспорядков в столице Киргизии задержаны 40 сторонников бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщило в пятницу ГУВД Бишкека.

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"Сотрудниками милиции задержаны 40 правонарушителей, проводятся разбирательства по всем фактам", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время устанавливаются личности зачинщиков беспорядков.

"Личный состав ГУВД Бишкека продолжает нести службу в штатном режиме и обеспечивает безопасность общественного порядка, граждан и гостей столицы. ГУВД Бишкека напоминает, что все возможные провокации, направленные на дестабилизацию общественного порядка, будут своевременно пресекаться в соответствии с законодательством", - подчеркивается в сообщении.

По данным ГУВД, около 1,5 тыс. человек пытались организовать беспорядки в столице Киргизии в ночь на 9 августа. 

"Общественно-политическую обстановку пытались дестабилизировать примерно полторы тысячи человек", - говорится в сообщении. По данным ведомства, участники беспорядков пытались прорваться в здание парламента, торговые центры и супермаркеты, а также перекрывали автодороги.

"Сотрудниками столичной милиции в ходе проведения комплекса необходимых мероприятий по пресечению попыток дестабилизации общественно-политической обстановки со стороны агрессивных лиц и дальнейших возможных массовых беспорядков, мародерства и хулиганства, были применены спецсредства", - отмечает ГУВД.

Попытка массовых беспорядков была предпринята в Бишкеке, вероятнее всего, сторонниками задержанного 8 августа в ходе спецоперации экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Около 1 тыс. поддерживающих его людей собрались на центральной площади столицы и требовали отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова. Позднее они были разогнаны милицией с помощью спецсредств. По последним данным, за медицинской помощью 7-8 августа обратились 98 человек.

Атамбаев по решению суда арестован до 26 августа. Он подозревается в совершении преступления по статье "Коррупция".

В новость были внесены изменения (08:45 мск) - добавлены подробности.

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КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЖээнбеков, Сооронбай ШариповичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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