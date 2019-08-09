Обстановка на улицах Бишкека после ночных беспорядков остается спокойной

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Жизнь в столице Киргизии вернулась в прежнее русло после ночных беспорядков с участием сторонников задержанного в четверг экс-президента Алмазбека Атамбаева. На главной площади Ала-Тоо и прилегающих к ней улицах обстановка спокойная, передает в пятницу из Бишкека корреспондент ТАСС. Банки и магазины работают в обычном режиме Утром в пятницу в центре Бишкека с трудом можно обнаружить следы ночных беспорядков, учиненных группой агрессивно настроенных молодых людей, вышедших на площадь Ала-Тоо после того, как стало известно о задержании бывшего главы государства. На пересечении улиц Киевской и Панфилова разбита стеклянная дверь одного из банков. Как рассказали его сотрудники в беседе с корреспондентом ТАСС, банк из соображений безопасности пришлось в четверг закрыть раньше обычного - в 16:00 (13:00 мск), после чего и произошел инцидент.

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"Тут повсюду камеры. Уверен, злоумышленники будут найдены. Банк с утра работает в обычном режиме, но, конечно, мы снова закроемся раньше времени, если что-то будет происходить", - сказал сотрудник банка. Кафе и магазины, прилегающие к площади, на которой исторически собираются митинги, также закрылись в четверг раньше обычного. Как рассказала ТАСС продавщица одного из продуктовых магазинов в центре Бишкека, было очень тревожно, несмотря на то, что магазин защищает от злоумышленников металлическая решетка. Транспорт в столице работает в привычном режиме. Автобусы, троллейбусы и самый популярный в Бишкеке вид общественного транспорта - маршрутки, ходят по расписанию. Напряженная обстановка не отпугивает туристов На площади Ала-Тоо можно встретить туристов со всех уголков мира. В беседе с ТАСС туристы из Германии, прогуливаясь мимо Государственного исторического музея, сказали, что в курсе обстановки в стране, но чувствуют себя в полной безопасности.