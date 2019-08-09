Обстановка на улицах Бишкека после ночных беспорядков остается спокойной

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Жизнь в столице Киргизии вернулась в прежнее русло после ночных беспорядков с участием сторонников задержанного в четверг экс-президента Алмазбека Атамбаева. На главной площади Ала-Тоо и прилегающих к ней улицах обстановка спокойная, передает в пятницу из Бишкека корреспондент ТАСС.
Банки и магазины работают в обычном режиме
Утром в пятницу в центре Бишкека с трудом можно обнаружить следы ночных беспорядков, учиненных группой агрессивно настроенных молодых людей, вышедших на площадь Ала-Тоо после того, как стало известно о задержании бывшего главы государства. На пересечении улиц Киевской и Панфилова разбита стеклянная дверь одного из банков. Как рассказали его сотрудники в беседе с корреспондентом ТАСС, банк из соображений безопасности пришлось в четверг закрыть раньше обычного - в 16:00 (13:00 мск), после чего и произошел инцидент.
"Тут повсюду камеры. Уверен, злоумышленники будут найдены. Банк с утра работает в обычном режиме, но, конечно, мы снова закроемся раньше времени, если что-то будет происходить", - сказал сотрудник банка.
Кафе и магазины, прилегающие к площади, на которой исторически собираются митинги, также закрылись в четверг раньше обычного. Как рассказала ТАСС продавщица одного из продуктовых магазинов в центре Бишкека, было очень тревожно, несмотря на то, что магазин защищает от злоумышленников металлическая решетка.
Транспорт в столице работает в привычном режиме. Автобусы, троллейбусы и самый популярный в Бишкеке вид общественного транспорта - маршрутки, ходят по расписанию.
Напряженная обстановка не отпугивает туристов
На площади Ала-Тоо можно встретить туристов со всех уголков мира. В беседе с ТАСС туристы из Германии, прогуливаясь мимо Государственного исторического музея, сказали, что в курсе обстановки в стране, но чувствуют себя в полной безопасности.
"Мы прилетели рано утром. В интернете читали о том, что происходило ночью и в последние дни, но волнения никакого нет", - рассказывает турист из Дубая.
По словам столичной жительницы, работающей гидом, в вечернее время туристам лучше избегать прогулок по центральной площади.
"Туристы спрашивают, в какие лучше идти заведения, где гулять. Я рекомендовала места, которые удалены от самого центра. А вообще, обстановка спокойная и, мне кажется, все уже улеглось", - говорит она.
В центре также можно встретить автомобили так называемой туристической милиции, которые стоят на площади Ала-Тоо и возле находящегося рядом здания правительства республики. По словам гида, эти меры безопасности приняты в последние дни, автомобили милиции "в обычное время" не дежурят в центре Бишкека.
События в Бишкеке
Беспорядки в Бишкеке начались спустя примерно три часа после силового задержания в селе Кой-Таш Чуйской области Атамбаева. Около тысячи его сторонников прибыли на центральную площадь столицы и потребовали отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Однако спустя полчаса они были разогнаны милицией, которая применила спецсредства, в частности светошумовые гранаты. По последним данным, за медицинской помощью 7-8 августа обратились 98 человек. По данным МВД, сотрудниками милиции задержаны 40 правонарушителей.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.
По решению суда Атамбаев арестован как минимум до 26 августа, он подозревается в причастности к коррупции.