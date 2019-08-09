В МИД Эстонии заявили, что только США способны обеспечить безопасность республики

ТАЛЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Эстония рассматривает США как единственную страну, способную отразить угрозы безопасности своего государства. Об этом говорится в подготовленном МИД Эстонии для правительства меморандуме.

"Соединенные Штаты являются единственной страной, которая разделяет фундаментальные ценности, лежащие в основе общественного устройства Эстонии, и обладает достаточной военной, политической и экономической мощью для противодействия атакам, которые могут угрожать Эстонии, - указано в документе, который опубликовал в пятницу портал ERR. - Поэтому двусторонние отношения с США имеют уникальное значение для безопасности Эстонии".

МИД Эстонии отметил, что в ряде стран Европы снизилось доверие к политическим гарантиям безопасности со стороны США. "В сочетании с другими расхождениями растущая неуверенность в обеспечении безопасности со стороны США вынуждает многих европейских лидеров искать альтернативы ориентированному на НАТО решению в области безопасности", - отмечается в меморандуме.

МИД Эстонии рекомендует вынести диалог с США по вопросам безопасности на более содержательный этап, что предполагает более тщательную подготовку визитов на высоком уровне, а также донесение позиции Таллина до как можно большего числа политиков, принимающих решения в США.

Эстония также намерена поддерживать существующие двусторонние контакты с США по вопросам кибербезопасности, по линии сотрудничества правоохранительных органов, а также развивать экономические отношения.