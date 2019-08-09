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Акции протеста в Гонконге

В МИД КНР призвали США немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга

В ведомстве отметили, что "нельзя оскорблять чувства жителей Китая и игнорировать общественное мнение"

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Власти США должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и внутренние дела Китая. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу прокомментировала слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус о встрече американских дипломатов с лидерами протестующих.

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"Сянган является китайским. Нельзя оскорблять чувства жителей Китая и игнорировать общественное мнение. Мы призываем американскую сторону уважать международное право и базовые принципы международных отношений, немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая", - указывается в заявлении дипломата.

Как отметила Хуа Чуньин, глава пресс-службы Госдепартамента назвала нормальной практикой встречи американских дипломатов с представителями правительств и лидерами оппозиции во всех странах мира и дала высокую оценку их работе. "Может ли мир быть мирным, если американская сторона так поступает?" - указала официальный представитель МИД КНР.

Комиссариат МИД КНР в Гонконге экстренно вызвал в четверг представителей руководства генконсульства США, заявив им решительный протест по поводу контактов американских дипломатов с лидерами местных сепаратистских сил. Соответствующее сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства. Китайская сторона сделала генконсульству США серьезное представление, выразив крайнее недовольство в связи с появившимися сообщениями о контактах его сотрудников с организацией, выступающей "за независимость Гонконга". Комиссариат МИД КНР запросил объяснений по этому поводу.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

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