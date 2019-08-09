В Киргизию вернулся экс-кандидат в президенты, против которого возбуждено уголовное дело

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов вернулся в пятницу в столицу республики, где против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство 24.kg.

"Бабанов вышел из терминала, садится в машину", - говорится в сообщении.

Бывшего кандидата в президента сторонники, пришедшие в аэропорт "Манас", встретили овациями.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности Киргизии распространил сообщение о том, что Бабанов в случае возвращения на родину обязательно будет задержан.

Бабанов является основателем и лидером популярной в Киргизии партии "Республика". В 2017 году он баллотировался в президенты Киргизии и занял второе место, набрав около 34% голосов. Он пропустил вперед лишь нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова, за которого проголосовали чуть более половины избирателей.

Через несколько дней после выборов политик вынужден был уехать из Киргизии, поскольку в отношении него было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Бабанов призывал к разжиганию межнациональной розни во время предвыборной кампании. В частности, во время выступления перед избирателями микрорайона "Амир-Тимур" областного центра Ош. Кроме того, экс-кандидат в президенты подозревается в причастности в подготовке насильственного захвата власти и массовым беспорядкам после завершения президентских выборов.

Почти полтора года политик проживал на территории России.