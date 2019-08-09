Президент Сербии заявил, что страна не будет вступать в военные блоки

БЕЛГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс или любые другие военные союзы. Об этом заявил в пятницу президент этой страны Александар Вучич, отвечая на вопросы журналистов.

"Сербия останется военно нейтральной. Сербия не вступит ни в НАТО, ни в любой другой военный союз. Именно поэтому Сербия заботится о своей безопасности, и мы достигли большого прогресса в последние годы, потому что хотим быть свободными, самим выбирать свое будущее, ни от кого не зависеть. Думаю, что это наилучший путь, а какой путь выберет Босния и Герцеговина - это их проблема", - заявил он.

В свою очередь российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко, отвечая на вопрос о возможном "соскальзывании" Боснии и Герцеговины к вступлению в НАТО, заявил: "Конечно, это очень интересный вопрос, но я посол в Сербии, и мне тяжело комментировать события в другой стране. Что касается НАТО и нейтральности Сербии, то мы уважаем позицию Сербии в отношении НАТО. Такая позиция лучше всего отвечает задачам стабильности, развития и сотрудничества в регионе. Думаю, что если Сербия нейтральна, то она может сосредоточить внимание и экономические возможности на реализации проектов, важных для жизни людей и развития страны, именно это важно".

Российский дипломат напомнил, что "Сербия и Россия - лучшие партнеры во всех сферах - в экономической и политической" и еще раз указал на успешное взаимодействие в сфере инфраструктуры.

Президент Сербии и посол РФ в пятницу посетили строительную площадку железнодорожного виадука через Дунай, который строит компания "РЖД Интернешнл". Проект предполагает строительство двухпутного железнодорожного тоннеля Чортановци и виадука в пойме реки Дунай на участке Стара Пазова - Нови Сад линии Белград - Будапешт, а также реконструкцию существующей и строительство двухпутной железной дороги скорость поездов на которой составит 200 км/ ч.