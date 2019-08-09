Экс-президент Киргизии отказался сотрудничать со следствием

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Задержанный властями экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием. Об этом заявил в пятницу на встрече с журналистами адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы", - сказал он. По словам Слесарева, речь идет о постановлении о ходатайстве об изменении меры пресечения, документе о мере пресечения, а также протоколе допроса и других предусмотренных процессуальными нормами бумаг.

Атамбаев был задержан в четверг в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Она началась в среду, когда спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились 98 человек, в том числе сотрудники милиции.