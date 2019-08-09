Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2"

ТБИЛИСИ, 9 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии в пятницу предъявила обвинения бывшему генеральному директору грузинского телеканала "Рустави-2" Нике Гварамии за умышленное нанесение денежного ущерба в размере более 6 млн лари (более $2 млн) телекомпании. Об этом на брифинге заявил прокурор дела Амиран Гулуашвили.

"Вынесено постановление об обвинении Ники Гварамии в совершении преступления по статье 220 УК Грузии, что подразумевает использование руководящих или представительских полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб.

В частности, следствие установило, что из-за злоупотребления руководящих или представительских полномочий Никой Гварамией "вещательная компания "Рустави-2" не получила более 6 млн лари, из-за чего производству был нанесен значительный ущерб", - сказал Гулуашвили.