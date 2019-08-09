В ДНР заявили о готовности обменять пленных по формуле "102 на 50"

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) готова провести обмен пленными с Украиной по формуле "102 на 50". Об этом в пятницу сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

"На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены", - цитирует ее Донецкое агентство новостей. ДНР в свою очередь подтвердила готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц. "Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена", - подчеркнула Морозова.

Ранее омбудсмен республики заявляла о возможности провести обмен пленными между ДНР и Украиной ближе к осени, если украинская сторона в срок выполнит все необходимые процедуры.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен в 2018 году, но с тех пор новых договоренностей по взаимному освобождению и передаче удерживаемых лиц достичь не удавалось.

Вопрос был разблокирован на встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 17 июля. Тогда стороны конфликта согласовали процедуру обмена пленными, условившись обменять 208 удерживаемых представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков (из них 50 человек удерживаются в ДНР и 19 - в ЛНР). Как сообщала Морозова, сторонам предоставляется время для "процессуальной очистки" - от четырех до шести недель.

Давление СБУ на семьи военных

Также Дарья Морозова рассказала, что материалы с фактами о давлении со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на семьи военнослужащих Народной милиции ДНР переданы в ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН.

"В связи с угрозой жизни и здоровью родственников присутствующих лиц (на пресс-конференции) мной были направлены письма в международные организации - МККК, ОБСЕ и ООН с просьбой зафиксировать приведенные факты противоправных действий сотрудников СБУ и принять необходимые меры с целью недопущения посягательства на права и свободы граждан", - заявила она.

Морозова также призвала мировое сообщество использовать все доступные способы влияния на руководство Украины с целью "принудить отказаться от подобной противоправной практики, а также обеспечить необходимую защиту и неукоснительное соблюдение прав и свобод жителей Донбасса".

Ранее омбудсмен ДНР заявила об участившихся случаях применения Киевом запрещенных методов воздействия на семьи военнослужащих ДНР и рассказала о некоторых из них.