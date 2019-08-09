Сторонники экс-президента Армении устроили акцию протеста с требованием его освобождения

ЕРЕВАН, 9 августа. /ТАСС/. Около двухсот сторонников бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, в пятницу устроили акцию протеста у офиса омбудсмена страны с требованием немедленного освобождения бывшего главы республики. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы утверждаем, что президент Кочарян является политическим заключенным и незаконно находится под арестом. Омбудсмен Арман Татоян должен объявить Кочаряна политзаключенным и защитить его права. Президент Кочарян должен быть немедленно освобожден", - заявил один из инициаторов акции протеста, экс-депутат парламента страны Гагик Багдасарян.

Сторонники арестованного бывшего главы республики передали письмо с требованиями в администрацию омбудсмена.

18 мая судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна под личное поручительство карабахских лидеров Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого Генпрокуратура Армении обжаловала это решение в Апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу страны.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.