Трамп призвал законодателей и общество к совместной работе по контролю за оборотом оружия

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал Сенат, Палату представителей Конгресса и общественность к совместной работе по вопросу контроля за оборотом оружия. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в пятницу в Twitter .

"Серьезные обсуждения проходят [в руководстве] Палаты представителей и Сената по теме проверок [продажи оружия гражданам]. Я говорил с Национальной стрелковой ассоциацией и другими, - отметил Трамп. - Все позиции должны быть широко представлены и уважаться". Президент вновь подчеркнул недопустимость попадания оружия в руки психически нездоровых людей.

"Я большой сторонник второй поправки к конституции (право на приобретение и ношение огнестрельного оружия - прим. ТАСС), - подчеркнул он. - Но мы должны вместе работать в интересах безопасности страны. Совместные решения будут полезны для всех".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призвала в четверг президента страны воспользоваться своим правом прервать летние каникулы Сената для принятия законопроекта об усилении контроля за оборотом оружия.

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к конституции США. Американские власти предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия в свете неоднократно происходивших в стране инцидентов с его применением, но успехом эти усилия не увенчались.