Президент Грузии убежден, что НАТО - путь к безопасности в регионе

ТБИЛИСИ, 9 августа. /ТАСС/. Стремление Грузии в НАТО является путем к глобальному миру и усилению безопасности в регионе. Об этом в пятницу заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на официальной церемонии закрытия многонациональных учений НАТО Agile Spirit - 2019 ("Проворный дух" 2019) на военном полигоне Орфоло (край Самцхе - Джавахети).

"Главным посылом этих учений является "Сила в партнерстве". Он полностью соответствует нашим совместным усилиям. Сегодня мы еще раз выражаем преданность к избранному нами пути. Путь к НАТО - это путь к глобальному миру, к усилению стабильности в регионе, к безопасности, и на этом пути большое значение имеет международное партнерство", - цитирует главу государства пресс-служба.

Зурабишвили в ходе своего выступления также отметила, что Грузия уже живет по стандартам НАТО, в частности, тратит 2% от ВВП на оборону. "Грузия своими шагами, военными и политическими реформами, экономическим положением становится все более надежным партнером. При заботе об обороне и вооружении мы руководствуемся стандартами НАТО: на оборону тратится 2% от валового внутреннего продукта, а на вооружение - 20% бюджета", - подчеркнула она.

В учениях Agile Spirit - 2019 принимали участие более 3 тыс. военнослужащих из Грузии, США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Латвии, Литвы, Черногории, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и с Украины. Учения состояли из двух частей - командно-штабных и полевых. Командно-штабная часть завершилась 5 августа.

Agile Spirit проводятся ежегодно с 2011 года и являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. В рамках этих учений грузинские военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В сентябре 2018 года в маневрах приняли участие 237 военных из 10 стран.