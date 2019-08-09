ПА ОБСЕ призывает власти и оппозицию Киргизии к сдержанности

СТОКГОЛЬМ, 9 августа. /ТАСС/. Парламентская ассамблея ОБСЕ в связи с недавними событиями в Киргизии, приведшими к задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, призывает власти и представителей оппозиции этой страны проявить сдержанность и восстановить спокойствие в соответствии с конституцией. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в сообщении для прессы организации.

"В свете недавних событий в Киргизии я хочу призвать власти и представителей оппозиции проявить сдержанность и восстановить спокойствие в соответствии с конституцией страны и демократическими ценностями", - пишет в пресс-релизе председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели. Он подчеркивает, что ПА ОБСЕ "остается твердой в своей приверженности поддержке демократической консолидации Киргизии и усилиям по построению общества, основанного на правопорядке".

"В то время как последние президентские выборы приветствовались наблюдателями ОБСЕ как организованная передача полномочий от одного избранного президента другому, это не исключило насущной необходимости дальнейшего укрепления демократических институтов и верховенства закона, особенно в связи с тем, что страна готовится к парламентским выборам в 2020. Выполнение этих обязательств имеет решающее значение для долгосрочной стабильности и процветания Киргизии", - считают в ПА ОБСЕ.