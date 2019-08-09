Новым спикером Сейма Польши стала бывшая глава МВД республики Эльжбета Витек

ВАРШАВА, 9 августа. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) в пятницу выбрала нового председателя. Им стала занимавшая пост министра внутренних дел и администрации республики Эльжбета Витек. Несколькими часами ранее президент Польши освободил ее от должности главы внутриполитического ведомства.

Как передает корреспондент ТАСС, за кандидатуру 61-летней Витек, выдвинутую правящей в стране партией "Закон и справедливость", проголосовали 245 из 460 законодателей. Еще две кандидатки, выдвинутые оппозиционными партиями, не набрали такого количества голосов.

Выбор нового спикера потребовался после ухода в отставку ранее занимавшего этот пост Марека Кухчиньского. Он работал на этой должности с 2015 года, когда партия "Закон и справедливость" пришла к власти после очередных парламентских выборов. Уйти с поста политику пришлось на волне скандала, связанного с использованием им правительственных самолетов и вертолетов для путешествий с семьей.

Спикер Сейма по польским законам - второе лицо в государстве после президента. Витек - третья женщина на этом посту в истории польского парламентаризма. Ранее работой депутатов руководили две женщины - Ева Копач (2011-2014 годы) и Малгожата Кидава-Блоньская (июль-ноябрь 2015 года).

По неофициальной информации, пост главы МВД Польши после нового назначения Витек займет министр-член Совета министров, координатор спецслужб, Мариуш Каминьский. Кому будет передана его должность, пока неизвестно.